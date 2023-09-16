ضياء رشوان: قرارات الرئيس داعمة للمواطن.. ونطالب القطاع الخاص بانتهاج سلوك الدولة

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنَّ قرارات الدولة اليوم جاءت داعمة بشكل كبير للفئات التي تستطيع أن تمد يد العون إليها، موضحا أنَّها تمس العاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام لخضوعهم للدولة التي تصرف لهم الأجور والمرتبات، وبالتالي هناك إمكانية لتحسين دخولهم، وكذلك الأمر بالنسبة إلى أصحاب المعاشات وتكافل وكرامة.

رشوان: نأمل من القطاع الخاص أن يسلك مسلك الدولة

وأضاف «رشوان» خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّنا نأمل من القطاع الخاص أن يسلك مسلك الدولة بزيادة أجور العاملين به، قائلاً إن أي دولة حديثة وحكمها رشيد تهتم بالمواطن لا بد أن تقوم على النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية والإصلاح السياسي، وهو ما يعمل عليه الحوار الوطني.

دور الحوار الوطني في التنمية

وتابع المنسق العام للحوار الوطني، أنَّه تتم إدارة الحوار برشادة ليناقش العديد من القضايا، كما أنَّ حالة الحوار مستمرة ونحتاج إليها بشدة لمزيد من التنمية الاقتصادية والمالية والتعليمية والصحية الجيدة، «تعدد الآراء يفرز آراء جديدة وأفضل ولا أحد يملك رأيا واحدا صحيحا، وبناء المستقبل رهن للتنمية الاقتصادية والحوار الوطني أو الإصلاح السياسي».