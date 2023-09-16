لأصحاب المعاشات.. قرض شخصي من بنك مصر بفائدة أكثر من 12%

يتيح بنك مصر للمواطنين أصحاب المعاشات إمكانية الحصول على قرض شخصي وفقاً للشروط التي وضعها البنك والواجب توافرها، لذلك ترصد «الوطن»، في السطور التالية، تفاصيل القرض الشخصي لأصحاب المعاشات من بنك مصر، والتي جاءت كما يلي:

القرض الشخصي لأصحاب المعاشات من بنك مصر

- تبلغ قيمة القرض الشخصي لأصحاب المعاشات 500 ألف جنيه.

- بالنسبة للفائدة متناقصة تصل إلى 21.63%، بما يعادل 12.02% وذلك بشكل ثابت.

- تصل مدة التقسيط الخاصة بالقرض إلى 8 سنوات وذلك بالنسبة لأصحاب المعاش الأصلي.

- أما مدة التقسيط الخاصة للمستفيد من المعاش 7 سنوات.

- كما يتميز القرض بأقل سعر للعائد والمصاريف الإدارية.

- فيما يقدم بنك مصر وثيقة تأمين مجانية على الحياة.

- ولا يشترط البنك وجود ضامن للعميل.

شروط الحصول على قرض شخصي لأصحاب المعاشات

- يجب ألا يزيد سن صاحب المعاش على 65 عاماً.

- يصل الحد الأدني للراتب إلي 500 جنيه.

- ضرورة إحضار بيان خاص بقيمة المعاش.

- إحضار بيان يخص المستفيد بالمعاش.

- تجهيز تعهد بتحويل المعاش.

- كما وضع البنك شرط بتقديم طلب الحصول على القرض.

- صورة بطاقة رقم قومي سارية.

- أحضار إيصال مرافق حديث لا يتجاوز 3 أشهر.