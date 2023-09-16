«سناء» عن استقبال الرئيس السيسي في منزلها ببني سويف: «متواضع وروحه حلوة»

قالت الحاجة سناء، إن زيارة الرئيس السيسي كانت مفاجأة كبرى لهم، ولم تصدق وجوده في منزلها، مشيرة إلى أن الرئيس روحه جميلة، والجميع في قرية سدس الأمراء ببني سويف كانوا ينتظرونه وانتابتهم حالة من السعادة والفرحة العارمة عند لقائهم بالرئيس السيسي.

وتابعت خلال لقائها ببرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة: «الرئيس السيسي خلال صعوده على سلم العقار، إحدى السيدات تبلغ من العمر 60 عامًا ندهت عليه طلبت من الرئيس السيسي السلام، فصعد بنفسه وسلم عليها، وقالها أنا اللي أجيلك يا حاجة لحد عندك ما تتحركيش».

الرئيس السيسي بمثابة الأب والأخ الكبير

وأوضحت أن الرئيس السيسي خلال حديثه معها كان متواضعًا فوق الوصف وكان بمثابة أب وأخ كبير، واحتضن الجميع واستمع لكلامهم.. عزمنا على الرئيس وقولنا له لازم تتغدى معانا، قالنا دا شرف كبير ليا واتغدينا معاه النهاردة وأهالي القرية داخل الخيمة».