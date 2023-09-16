لبنى عسل: قرارات الرئيس ترفع العبء عن المواطن

استعرض برنامج الحياة اليوم الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، رسائل الرئيس السيسي وقرارته خلال زيارته لمحافظة بني سويف؛ لافتتاح عدد من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمحافظة.

قرارات الرئيس السيسي في صالح المواطن

وأشادت الإعلامية لبنى عسل بقرارات الرئيس السيسي لأنها في صالح المواطن لرفع العبء والظروف الصعبة التي يمر بها: «الرئيس السيسي كان يتحدث كإنسان، مواطن فاهم ومقدر ولامس حجم التحدي والظرف الاقتصادي الصعب الذي يمر به الشعب المصري».

أهمية المصارحة والمكاشفة مع الشعب المصري

وأوضحت «عسل» أهمية المصارحة والمكاشفة مع الشعب المصري في كل مناسبة، مشيرة إلى أنه في كل افتتاحات تكون هناك رسائل مهمة للشعب المصري من قبل الرئيس السيسي؛ تشمل توضيحا لكل الأمور، وأكد الرئيس السيسي وعي الشعب وقوته وتحمله».

الرئيس السيسي كان حريصا على تعويض أهالي الصعيد

وتابعت :«الرئيس السيسي كان حريصا على تعويض أهالي الصعيد، مؤكدا أن الظروف الصعبة التي مر بها العالم بأكمله بدءا من كورونا أدت إلى توقف سلاسل الإمداد ما أثر على الأوضاع الاقتصادية».