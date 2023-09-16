كسر ماسورة مياه بحدائق القبة وجار إصلاحها

تلقت غرفة عمليات حي حدائق القبة بالقاهرة، بلاغا بشأن كسر ماسورة مياه بشارع إسماعيل دادو المتفرع من روفائيل سليمان.

وعلي الفور وجه محمد عبد الوهاب، رئيس حي حدائق القبة، أجهزة الحي بالتنسيق مع شركة مياه الشرب، وسرعة التوجه للعنوان المذكور واتخاذ اللازم، بمعرفة المرفق المختص والعمل على إصلاح الكسر وإعادة ضخ المياه للمناطق المتضررة، وسحب المياه من الشوارع.

وأشار رئيس حي حدائق القبة، إلى أنه يجري التفاعل الفوري مع شكاوى المواطنين، من أجل تقديم خدمة أفضل، والحد من أي مخالفات، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بضرورة التعامل الفوري مع شكاوى وبلاغات المواطنين.