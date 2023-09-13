اقرأ في عدد «الوطن» غدا: مصر سند لـ«أشقائها».. والسيسي يعزي أسر الضحايا المصريين

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

السيسي يعزي أسر الضحايا المصريين.. ويؤكد: لن نتخلى عن ليبيا في محنتها

إعانات عاجلة لأسر المتوفين.. وصرف 100 ألف جنيه للمتوفى و25 ألفا للمصاب.. وتحمّل مصروفات التعليم للأبناء ودعم شهري

الرئيس السيسي يشهد اصطفاف معدات الدعم والإغاثة للأشقاء

الرئيس يوجه بتجهيز «الميسترال» للعمل كمستشفى ميداني وإقامة معسكرات إيواء لمن فقدوا ديارهم من الأشقاء

3 طائرات نقل عسكرية جديدة تصل ليبيا محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية وأطقم للبحث والإنقاذ

وزير الدفاع: القوات المسلحة وضعت كل إمكاناتها لنجدة إخواننا.. وسارعنا إلى تسلم جثامين المصريين وإعادتها للوطن

تطوير شركات قطاع الأعمال لتعزيز دورها في التنمية الشاملة

الرئيس يشدد على تحديث الموانئ البحرية والممرات اللوجيستية لتعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافى

توزيع 1250 حقيبة على الطلاب ضمن «راجعين نتعلم».. ودعم للأنشطة الرياضية

قطار «التحالف الوطنى» يصل إلى المنوفية

المستفيدون يشيدون بالمبادرة: ننعم ببنية تحتية متطورة بعد سنوات من التهميش

«الوردانى»: مجمع زراعى و«غرابة»: السكك الحديدية بأشمون مكسب كبير

«شعبان»: «الصرف» أنقذ منازلنا.. و«كشك»: «جزيرة الحجر» أصبحت نموذجية

رئيس الوزراء يتابع استعدادات بدء المرحلة الثانية لـ«حياة كريمة»

«مدبولى»: نستهدف تحسين معيشة ملايين الأسر بـ«الريف»

الأهلى يختتم تدريباته قبل السوبر الأفريقى

استبعاد زيزو وفتوح من قائمة الزمالك للقاء بطل جيبوتى

الصفحة الثانية

«التموين»: لجان لمتابعة جودة «الخبز» والدقيق والسلع الغذائية

«المصيلحى»: غلق المخابز والمطاحن المخالفة لمعايير الجودة.. وتسجيل كل الكيانات المتعاملة فى سلعة الأرز

وزير الخارجية: تمكين المرأة والنهوض بأوضاعها محل اهتمام القيادة السياسية

مديرة تنمية المرأة بـ«التعاون الإسلامى»: نشكر مصر على دعم المنظمة

المحافظات تستعد للعام الدراسى بالصيانة وافتتاح المدارس

تعاون مع البنك الأوروبى لتعزيز القدرة التنافسية المصرية

114 مشروعاً لتأهيل المنشآت التعليمية فى الجيزة.. ومحافظ «الدقهلية»: نسعى لتقديم خدمة متميزة

«المقاولون العرب» تحصد 7 جوائز فى مسابقة «MEED» الدولية

«دانيال» تغادر مصر.. وتحسُّن الأحوال الجوية قبل «الخريف»

«التعليم العالى»: منح لأعضاء هيئة التدريس بالتعاون مع «إسكس»

الصفحة الثالثة

السيسي يقدم العزاء لأسر المصريين المتوفين فى فيضانات ليبيا.. ويوجه بتوفير إعانات عاجلة لذويهم

الرئيس يشهد اصطفاف معدات الدعم والإغاثة للأشقاء.. وثلاث طائرات عسكرية جديدة تصل ليبيا محملة بالمساعدات الإنسانية

تجهيز «الميسترال» للعمل كمستشفى ميدانى لعدم تحميل الليبيين أى أعباء.. ومعسكرات إيواء بالمنطقة الغربية العسكرية لمن فقدوا ديارهم من الأشقاء

وزير الدفاع: القوات المسلحة وضعت كل إمكانياتها البحرية والجوية والبرية لنجدة إخواننا وتخفيف آلامهم وسارعنا إلى تسلم جثامين المصريين المتوفين فى الإعصار وإعادتها للوطن

«ليبيا والمغرب»: نقدّر تضامن مصر بتقديم المساعدات والحداد

عاهل المغرب: عميق الامتنان والتقدير للرئيس السيسى فى تضامنه مع المملكة جرَّاء الحادث الأليم

«الرئاسى الليبى»: خالص تقدير ليبيا حكومةً وشعباً للمساندة المصرية وجهودها لمواجهة هذه الأزمة

سماء سليمان: السيسي يساعد الأشقاء فى الـمِحَن.. والأمن العربى من أمن مصر القومى

وكيل لجنة العلاقات العربية بـ«الشيوخ»: مصر الشقيقة الكبرى لدول المنطقة

الصفحة الرابعة

الحكومة: إنشاء مجمع صناعى عالمى متكامل لإنتاج «مُسطحات الصلب» باستثمارات مليار دولار لتوطين التصنيع المحلى

المشروع بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.. ومساحته 1.5 مليون متر.. وطاقته الإنتاجية 1.8 مليون طن خلال فترة زمنية من 18 إلى 24 شهراً

«سعد»: يستهدف التصدير ويوفر 6500 فرصة عمل منها 2000 فرصة مباشرة و4500 فرصة غير مباشرة.. ويحقق ميزة تنافسية أبرزها ألواح الصلب السميكة ولفائف مُدرفلة

«معلومات الوزراء» يوقّع بروتوكولاً مع «تريندز» الإماراتى لتعزيز التعاون العلمى والبحثى والأكاديمى

«التعليم»: نسعى لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعى لتنمية الموهوبين ذاتياً

«حجازى»: وظائف المستقبل ستتحول وتتغير.. ونُعد مواصفات لخريجى التعليم قبل الجامعى لتتواءم مع هذا التطور.. ووجود «ميتافيرس» سيزيد التفاعلية فى التعليم

وزير التعليم: التحول الرقمى هو أحد أبعاد الخطة الاستراتيجية للوزارة

الصفحة الخامسة

«التحالف الوطني» ذراع الدولة الخدمية يصل محطة «المنوفية»

«التحالف الوطنى وحياة كريمة» طفرة فى العمل الأهلى للنهوض بحياة الملايين

«فؤاد»: «التحالف» أجرى طفرة فى العمل الأهلى.. ونأمل فى المستقبل تأسيس مشروعات قومية

«ثروت»: يخدم ملايين المصريين بقاعدة بيانات تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً وينظم المتطوعين

الصفحة السادسة

وجه جديد لـ«المنوفية».. «التحالف الوطنى» ينفذ برامج تنموية وخدمات طبية بالمجان.. و«حياة كريمة» ترتقى بالريف عبر 1606 مشروعات

تسليم 90 مشروعاً صغيراً و15 كشكاً.. وقوافل علاجية.. وتوزيع 1250 حقيبة على الطلاب ضمن «راجعين نتعلم»

تنفيذ توسعة محطة تنقية مياه «شما» بنسبة 100%.. وتوصيل الصرف الصحى بـ«أشمون والشهداء»

المستفيدون: ننعم ببنية تحتية متطورة بعد سنوات من التهميش

«الوردانى»: إنشاء مجمع زراعى وآخر خدمى ووحدة إسعاف مجهزة فى قريتنا «زاوية».. و«غرابة»: مشروعات السكك الحديدية على طريق «أشمون» مكسب كبير

محمود فؤاد: قمنا بتجهيز 735 من اليتيمات ومنحهن معدات الزواج.. ونساعد الأسر البسيطة بقروض لعمل مشروعات

نائب رئيس «الأورمان»: التحالف نجح فى توسيع الترابط بين المؤسسات الخيرية

نسعى لإطلاق مشروعات تنموية متوسطة وصغيرة لدمج الأسر الأكثر احتياجاً فى سوق العمل.. والتحالف يغطى 100٪ من صعيد مصر

الصفحة السابعة

إرساء منظومة الحماية الاجتماعية

نواب: التحالف نقلة نوعية تدعم دور الدولة.. وأحدث حراكاً تنموياً

أمين «تحالف الأحزاب»: وجود مظلة أهلية واحدة حقق الانتشار الجغرافى.. و«إرادة جيل»: قاعدة البيانات أسهمت فى وصول المساعدات للمستحقين

«فرحات»: قانون العمل الأهلى يضمن تحقيق الجودة.. و«محسب»: أسهم فى مساعدة محدودى الدخل باعتبارهم ركناً مهماً فى منظومة شبكات الحماية الاجتماعية

رئيس «اتحاد الجمعيات الأهلية»: توفير 40 ألف مشروع متناهى الصغر للأسر الأشد احتياجاً

د. طلعت عبدالقوى: التحالف نجح فى تغيير حياة 30 مليون مواطن منذ إنشائه

بروتوكول مع وزارة التضامن لضم 600 ألف أسرة إلى «تكافل وكرامة».. و25 مليون مواطن تلقوا الدعم العينى وخدمات طبية لـ5 ملايين آخرين.. وزراعة 150 ألف فدان قمح وفول صويا لصغار الفلاحين والمزارعين

أمل غنيم: «جزيرة الحجر» تحولت إلى قرية نموذجية بمركز الشهداء

منسق «حياة كريمة»: 84٪ نسبة تنفيذ 104 مشروعات فى مراكز «المنوفية»

القطاع الصحى ومشروعات الصرف على رأس أولويات المبادرة الرئاسية

الصفحة الثامنة

«صباح» جامعة اللؤلؤ الأصفر

لعبة «السكيت» تغزو شوارع المنصورة «تقدر تطير من غير جناحات»

لو عندك «صالون مُدهب» هتعرف قيمة «حسنى المذهباتى»

«شكراً للى مشرفنا» حفل معاش فى قاعة أفراح هدية طلاب إلى مدير المدرسة

يخلق من علبة المناديل «ورد» عملتيها إزاى يا مريم؟