اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «كتف بكتف» في حب مصر

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولي

«السيسي»: نعمل بأقصى جهد لتسوية الأزمات واستعادة استقرار المنطقة وصون مقدرات الشعوب

الرئيس: تعزيز التعاون مع فرنسا في قطاعات الطاقة والبيئة ونقل الخبرات والتكنولوجيا والتصنيع المشترك

مبادرات ومشروعات كبرى لتحسين حياة أهالى المنوفية

«كتف بكتف» فى حب مصر

مواطنون: حياتنا اتغيرت للأفضل و«أبوليمون»: تنفيذ 1606 مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية

«منظومة الشكاوى» تتلقى بلاغات أسر المصريين فى ليبيا

3 سنوات على إطلاق مبادئها

«الدبلوماسية الاقتصادية» ريادة مصرية

«مدبولى»: إعادة الجثامين بأقصى سرعة وإعفاء أبناء الضحايا من المصروفات الدراسية

المستشفيات العسكرية فى خدمة المدنيين

مجمع «كوبرى القبة» صرح طبى عملاق لعلاج المصريين بأسعار رمزية على مدار الـ24 ساعة

مصر ترحب بـ«التعاون متعدد الأطراف» ودفع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030

تمويلات للقطاع الخاص بـ7.3 مليار دولار وخطوط ائتمان للبنوك لدعم المشروعات الصغيرة

«الفقى»: لعبت دوراً مهماً لتخفيف أعباء «الحرب الأوكرانية وكورونا والتغير المناخى»

مدير المجمع: نستقدم أفضل الخبراء الأجانب بمختلف التخصصات وندعم المبادرات الصحية الرئاسية

«صالح»: مصر الثانية أفريقياً فى جذب الاستثمارات الأجنبية

«النجم الساطع 2023»: التدريب على مواجهة التهديدات غير النمطية

بمشاركة 34 دولة.. والقوات تنفذ الإبرار الجوى والبحرى على الشاطئ.. وصد هجوم مُعادٍ

«التاسعة» يا أهلى

«سوبر أفريقيا» بين «الأحمر» واتحاد العاصمة و«كولر» يستقر على تشكيلة الفوز

الصفحة الثانية

«حياة كريمة»: مشروعات عملاقة لتطوير «أشمون والشهداء»

محافظ المنوفية: تنفيذ 1606 مشروعات تنموية وخدمية فى المرحلة الأولى.. و«التعليم والصحة والمزارعون» أولوية.. و«الشباب والرياضة»: نقلة نوعية لخدمة الرياضيين

مواطنون يشاركون بـ«يوم فى حب مصر»: حياتنا اتغيرت للأفضل

«صابر»: قريتى أصبحت تنعم بخدمات الغاز والكهرباء.. و«إكرام»: «السيسى» يضع مصالح المواطنين على رأس أولوياته.. و«صباح»: وصول الدعم لمستحقيه

تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية: الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يطلق النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئى والمناخى بمصر

رئيس مجلس الوزراء يطلق منصة مصر للاستثمار البيئى والمناخى كفرصة للمستثمرين لاقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة

وزيرة البيئة: المنتدى يتضمن ٦ جلسات تناقش فرص الاستثمار فى مجالات المخلَّفات والطاقة المستدامة والسياحة البيئية والاقتصاد الحيوى

الصفحة الثالثة

3 سنوات على إطلاق مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لمصر

«الدبلوماسية الاقتصادية»ريادة مصرية لتدشين علاقات تعاون مع شركاء التنمية

الصفحة الرابعة

مصر ترحب بـ«التعاون متعدّد الأطراف» ودفع جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030

3 مبادئ لـ«دبلوماسية مصر» تشمل منصة التعاون التنسيقى المشترك ومطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية لـ«التنمية» وسرد الشراكات الدولية

«المشاط»: سعينا مع شركاء التنمية لدعم قدرة الدولة على مواجهة التحديات الدولية

وزارة التعاون الدولى وقعت اتفاق تمويل تنموى ميسر بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولى لصالح الأمن الغذائى

تمويلات للقطاع الخاص بـ 7٫3 مليار دولار.. وخطوط ائتمان للبنوك لدعم المشروعات الصغيرة

مدير مركز القاهرة: الحكومة تسعى للوصول تدريجياً إلى تحقيق نمو الدخل والحد من نسبة الشباب غير الملتحقين بالعمالة أو التعليم أو التدريب

تقرير رسمى: الحكومة ملتزمة بتسريع وتيرة توفير التمويل التنموى لتحقيق مستقبل أكثر استدامة

«الفقى»: «الأزمة الروسية وكورونا والتغير المناخى» وراء تدهور اقتصادات الكثير من الدول وارتفاع التضخم

رئيس «الخطة والموازنة» بالنواب: الدبلوماسية الاقتصادية لعبت دوراً مهماً خلال السنوات الماضية لتخفيف الأعباء

الصفحة الخامسة

إشادات دولية بـمجهودات مصر التنموية لصالح المواطنين

نائب «البنك الدولى»: تجربة مصر خطوة كبيرة لتحقيق الشفافية.. ورئيس «الاستثمار الأوروبى»: ما تقوم به مصر تعزيز لجهود تحقيق أهداف التنمية

خبراء واقتصاديون: التحركات المصرية أسهمت فى توفير الكثير من المنح والقروض الميسرة

«شعيب»: «التعاون الدولى» الذراع الاقتصادية الخارجية لمصر.. و«العمدة»: دبلوماسية الوزارة الرشيدة أسهمت فى توفير الكثير من التمويلات لمصر

«صالح»: الدبلوماسية الاقتصادية ذراع مصر لإحداث التنمية فى القارة السمراء

مستشار سابق بالبنك الدولى: مصر ثالث أقوى اقتصاد عربى والثانية أفريقياً فى جذب الاستثمارات الخارجية الدولية

الصفحة السادسة

بتوجيهات رئاسية.. المستشفيات العسكرية فى خدمة المدنيين

مجمع القوات المسلحة بكوبرى القبة.. صرح طبى عملاق لخدمة المصريين

مدير مستشفى الأسنان: ميكنة كاملة للخدمة.. ونقدم الخدمات العادية والطوارئ للمرضى جميعاً.. ومدير «الرمد»: نقدم جميع التدخلات الخاصة بطب وجراحة العيون حتى «الليزك» و«الفيمتو ليزك».. ومدير «القلب»: نقدم أعلى درجات الجودة وبأسعار منافسة للقطاع الاستثمارى وحتى التأمين الصحى

اللواء طبيب سيد عبدالحليم لـ« »: توجيهات لضمان عدم تأثير خدمات المدنيين على العسكريين.. ونعالج من الجندى إلى اللواء

مدير «مجمع كوبرى القبة»: نستقبل المدنيين على مدار الـ24 ساعة بـ«أسعار رمزية»

نستقدم أفضل الخبراء الأجانب فى عدة تخصّصات.. وندعم المبادرات الصحية الرئاسية.. ونعالج شباب المجندين من فيروس سى

الصفحة السابعة

«التاسعة» يــا أهـلى

القوة الضاربة جاهزة الأهلى مع اتحاد العاصمة على «سوبر أفريقيا» بالسعودية.. «كولر» يستقر على تشكيلة الفوز.. وبطل الجزائر يتسلح بـ«حامل اللقب»

«كولر»: سنعود باللقب

«بن شيخة»: سنهزم البطل

الصحفة الثامنة

زيادة الإقبال على المهنة التراثية فى المنوفية «مكوجى الرجل» يتحدى الزمن بالحديد والنار

كوميديا وتشويق منى زكى زوجة هنيدى فى «الجواهرجى»

فن فى الحى الشعبى إبداعات أطفال منشأة ناصر على إيد «تريزا»

«يا روايح التسعينات هلّى» «هاجر» ووالدها فى مهمة لاستعادة الذكريات

من الآثار للعناية بالبشرة «دعاء» تبحث عن حلمها فى 11 دولة حول العالم