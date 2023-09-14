«هذا الصباح» يبرز عدد «الوطن» اليوم.. الرئيس يعزي أسر الضحايا المصريين

سلط برنامج «هذا الصباح»، الذي يقدمه الإعلامي رامي الحلواني على قناة إكسترا نيوز، الضوء على عدد جريدة الوطن الصادر، اليوم الخميس 14 سبتمبر.

وأبرز البرنامج التقرير الذي نشرته الوطن في صفحتها الأولى بعنوان «السيسي يعزي أسر الضحايا المصريين.. ويؤكد: لن نتخلى عن ليبيا في محنتها».

علاقات مصر بالعرب لا تتأسس على المصالح الضيقة

وقال الكاتب الصحفي محمد الجالي، إنّ مصر علاقاتها بالأشقاء لا تتأسس على المصالح الضيقة وإنما تتأسس على علاقات تاريخية، مشيرًا إلى أن واجب مصر التاريخي تجاه أشقائه يلزمها ويؤكد دورها التاريخي في دعم القضايا العربية حتى في أمور الكوارث الطبيعية وغيرها.

السيسي تعامل مع الأزمة بحنكة وقدرة كبيرة

وأوضح أن الرئيس السيسي تعامل مع هذه الأزمة بحنكة وقدرة كبيرة وتدخل فوري وسريع، حيث اجتمع مع عدد من قادة القوات المسلحة، وتقرر إعلان الحداد 3 أيام على الضحايا في ليبيا والمغرب، وهناك أسر مصرية كثيرة في درنة توفت، وجه رئيس الجمهورية بدعم أسر المتوفين، وكله مجهود تشكر عليه الدولة المصرية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.