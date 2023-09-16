الفنان محمود حجازي يحتفل بعقد قرانه

أعلن الفنان محمود حجازي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني.

ونشر محمود حجازي صور من عقد القران، وعلق عليه قائلًا: «الحمد لله كتبنا الكتاب.. ربنا يخليكي ويباركلي فيكي يا رب».

وكان الفنان محمود حجازي، نشر عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورًا من حفل الخطوبة، مُعلقًا عليها بقوله: «بحبك» ليتلقى المئات من رسائل التهنئة، لعل أبرزهم زملاؤه بالوسط الفني، مثل: ولاء الشريف، وسارة الشامي، ودارين حداد، وكارولين عزمي، وساندرا، ورنا سماحة، وإنجي خطاب وآخرين.