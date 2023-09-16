دورات تدريبية على التخاطب وتنمية مهارات الشباب بكفر الشيخ

نظم مركز التخاطب وتنمية مهارات وتعديل السلوك بمركز شباب قبريط بمحافظة كفر الشيخ، عدداً من التدريبات للأطفال من ذوي القدرات، ضمن برتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم الإماراتية، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تجهيز المركز بأحدث الأدوات والأجهزة لإجراء جلسات التخاطب

وتقدم الخدمات بالمركز المجهز بأحدث الأدوات والأجهزة، لإجراء جلسات التخاطب وتعديل السلوك وصعوبات التعلم والتكامل الحسي بالإضافة إلى التقييم النفسي.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اختيار فريق عمل مركز التخاطب بمركز شباب قبريط لعقد مقابلات شخصية في نهاية يونيو الماضي، قبيل انطلاق العمل به في منتصف أغسطس، لتقديم خدمات تنمية التخاطب لأطفال التوحد وتأخر الكلام، للأطفال.

ويحرص المدربون بالمركز على لقاء أسر الأطفال للوقوف على حالة كل طفل والمشكلات التي تواجه الأسرة في التعامل معهم، ويساعد المدربون بالمركز على التخلص من بعض المتلازمات داخل الغرف الحسية التي يتم فيها معالجة صعوبات التعلم خلال 6 أشهر كحد أقصى، بعد أن كانت عامان أو يزيد وهذا لأول مرة داخل المركز الحسي الحركي.

تنمية قدرات ذوي الهمم الرياضية والفنية لاحتواء طاقاتهم الإبداعية

ويستمر العمل بمركز تنمية الفنون والإبداع بمركز شباب سيدي سالم للمبدعين باختلاف، لإكساب ذوي الهمم اللياقة البدنية والمهارات الحركية، في إطار اهتمام مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بتنمية قدراتهم الرياضية والفنية لاحتواء طاقاتهم الإبداعية.

يأتي ذلك تحت إشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة الدكتور مصطفى الحلو، مسئول مكتب قادرون باختلاف بكفر الشيخ.