نواب وسياسيون: السيسي ينحاز إلى البسطاء لتخفيف الأعباء عن كاهلهم

ثمّن عدد من النواب والسياسيين وتنسيقية شباب الأحزاب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وإصداره حزمة قرارات اجتماعية، منها زيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 600 جنيه، بدلاً من 300، والحد الأدنى للدخل إلى 4 آلاف جنيه، بدلاً من 3 آلاف و500 جنيه، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، ورفع حد الإعفاء الضريبى من 36 إلى 45 ألف جنيه، وزيادة المنحة لأصحاب المعاشات 600 جنيه بدلاً من 300، إضافة إلى زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين.

وأكدوا أن هذه القرارات جاءت فى توقيت مناسب وتصب فى مصلحة المواطن الذى وصفه الرئيس بأنه «بطل المسيرة الوطنية وهدف التنمية»، وأنه قدّر حجم معاناة الأسر واحتياجات المصريين، بقوله: «المواطن بطل حكايتنا الوطنية، والحفاظ على مقدراته هو غايتنا».

«التنسيقية»: الدولة حريصة على توفير حياة كريمة للمواطنين

وقالت «التنسيقية» إن قرارات الرئيس السيسى تعكس انحيازاً واضحاً من الرئيس إلى المواطن، فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى يعيشها العالم أجمع، وتؤكد حرص الدولة على دعم المواطن وتخفيف الأعباء عن كاهله، مثمّنة هذه القرارات ومتوجّهة بالشكر إلى الرئيس السيسى، على اهتمام الدولة باتخاذ قرارات تستهدف تحسين الأوضاع والأحوال المعيشية للمواطنين والحرص على توفير حياة كريمة لهم، رغم التحديات التى تواجهها الدولة.

«عابد»: القيادة السياسية تعمل على تحقيق متطلبات الأسرة المصرية لتوفير مستوى معيشة مناسب لها

بدوره، قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربى، إن هذه القرارات تأكيد لدعم الرئيس السيسى للمواطنين من خلال توفير مستوى معيشة مناسب لهم، مشدّداً على أنه دائماً يشعر بالمواطنين ويسعى لتوفير كل سُبل الدعم اللازمة لهم بزيادة الدخل والحد الأدنى للأجور لمواكبة الظروف الاقتصادية الراهنة، مشيراً إلى أنّ القيادة السياسية حريصة دائماً على توفير كل متطلبات المواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية من خلال تحقيق التنمية والإسراع فى خطط التنمية لمناطق الصعيد وتحقيق التنمية الشاملة بمحافظات الوجه القبلى، متابعاً أن الصعيد يسير على خط التنمية ويشهد طفرة حقيقية وتنمية شاملة ومستدامة، لافتاً إلى تطوير محافظات الصعيد وافتتاح مشروعات قومية جديدة بها تستهدف توفير فرص عمل مناسبة لشباب الصعيد، مما يسهم فى رفع مستوى المعيشة.

من جانبه، أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أهمية القرارات التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال افتتاح المشروعات القومية فى بنى سويف، موضحاً أن حديث الرئيس حمل رسائل أمل مهمة إلى كل المصريين عن اقتراب حدوث انفراجة حقيقية على المستوى الاقتصادى، مثمّناً تقدير الرئيس لما يحمله المصريون من ضغوط اقتصادية فرضتها علينا الأوضاع العالمية، مشيراً إلى أنّ الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى أحدثت طفرة تنموية غير مسبوقة فى جميع محافظات مصر، خاصة الصعيد، الذى عانى من التهميش على مدار عقود، وهو ما جعله طارداً للسكان الذين يخرجون للبحث عن فرص عمل لائقة تضمن لهم حياة كريمة.

بدوره، ثمّن طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، القرارات التى أصدرها الرئيس، مشيراً إلى أن هذه القرارات تُسعد ملايين المصريين، مؤكداً أن قرارات الرئيس السيسى التاريخية والمفاجئة بزيادة الأجور والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور جاءت فى الوقت المناسب لتُخفّف الأعباء عن الأسرة المصرية، موضحاً أن القرارات استثنائية عظيمة أدخلت السعادة والبهجة على قلوب ملايين المصريين بأن الرئيس إلى جانبهم ومعهم يشعر بما يشعرون ويسمع أصواتهم.

وثمّن تحالف الأحزاب المصرية، الذى يضم 42 حزباً سياسياً القرارات التى أعلنها الرئيس، مؤكداً أن هذه القرارات تصب فى صالح المواطن البسيط، وبمثابة رسالة من «السيسى» إلى شعب مصر بأنه حريص على جبر خاطر كل المصريين، مؤكداً أنها رسالة للمشكّكين بأن الرئيس حريص على تخفيف المعاناة عن أبناء الشعب المصرى العظيم.

«حماة الوطن»: رسائل طمأنة للمصريين لتحقيق الرعاية الاجتماعية ومواجهة الأزمة الاقتصادية

وأكد الدكتور محمد الزهار، أمين أمانة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أهمية قرارات الرئيس، مؤكداً أنها تدعم المواطن بشكل مباشر، وحملت رسائل طمأنة لجموع المصريين، وخطابه خرج من قلبه إلى قلوب جميع المصريين، واتسم بالمصارحة والود، لافتاً إلى أن هذه القرارات تؤكد دعم الرئيس المستمر للمواطن البسيط، وحرصه على تحقيق الرعاية الاجتماعية للمواطنين فى مواجهة التحديات الاقتصادية التى تواجه البلاد.