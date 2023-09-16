عضو بـ«النواب»: قرارات السيسي بزيادة الرواتب والمعاشات هدفها حماية البسطاء

أشاد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب، والقيادي بحزب مستقبل وطن، بقرارات الرئيس السيسي التي أطلقها، اليوم، خلال افتتاح بعض المشروعات القومية بمحافظة بني سويف والمتعلقة بزيادات مالية برواتب العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، مؤكدا أنها تصب في صالح المواطنين وتوفر لهم حياة كريمة.

حرص الرئيس السيسي على دعم المواطن البسيط

وأضاف «سوس» في بيان، أن قرارات زيادة العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال والقطاع العام إلى 600 جنيه، ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 4000 جنيه بدلا من 3600، ورفع الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألفًا إلى 45 ألفًا، وزيادة معاشات تكافل وكرامة 15%، ومضاعفة المنح الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدل 300، تؤكد حرص الرئيس السيسي الفعلي على دعم المواطن البسيط والفئات الأكثر احتياجًا وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد والعالم أجمع.

القرارات هدفها حماية البسطاء

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه القرارات هدفها حماية البسطاء، وتخفيف الأعباء المعيشية عن محدودي الدخل، في مواجهة التحديات والظروف الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على الأوضاع في مصر، بجانب أنها تعد انحيازًا للمواطنين وتوسعًا في إجراءات الحماية الاجتماعية التي توجه بها القيادة السياسية بشكل مستمر لتحسين أوضاع المواطنين.

وذكر «سوس»، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي أحدثت طفرة تنموية غير مسبوقة في جميع محافظات مصر، وخاصة صعيد مصر الذي عانى من التهميش على مدار عقود، وهو ما جعله طاردًا للسكان الذين يخرجون للبحث عن فرص عمل لائقة تضمن لهم حياة كريمة، مشيرًا إلى أن منظومة دعم البسطاء لم تتوقف عند هذا الحد، فضلا عن أن الدولة ترفع شعار المواطن أولا، وأن القرارات الرئاسية تؤكد أن الرئيس يستشعر نبض المواطن والتفاعل معها بالقرارات العاجلة.

برنامج تكافل وكرامة

ولفت النائب إلى أن مصر تنفذ برنامجًا واسعًا ومتعددًا للحماية الاجتماعية، يتمثل في برنامج حياة كريمة وبرنامج تكافل وكرامة وزيادة المعاشات وغيرها من برامج الدعم الاجتماعي، موضحًا أن الدولة وقيادتها تضع على رأس أولوياتها المواطن البسيط، من خلال برامج الحماية الاجتماعية التي تكفل مد شبكات الأمن الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجًا والارتقاء بالمستوى المعيشي والصحي.