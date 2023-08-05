عادل حمودة: 10 كتب يجب أن يقرأها السياسيون وإلا عليهم البحث عن مهنة أخرى

استعرض برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أهم 10 كتب سياسية يجب أن يقرأها السياسيون، وإلا عليهم البحث عن مهنة أخرى.

كتاب فن الحرب

وقال الإعلامي عادل حمودة، خلال تقديمه البرنامج، إن الكلمة هي سر الفلاسفة، ومادة المؤرخين، ومدرسة السياسيين، لافتا إلى أن كتاب «فن الحرب» بقلم «سن تزو» هو أطروحة عسكرية صينية، كٌتبت في القرن الخامس قبل الميلاد تقريبا، ويتكون الكتاب من 13 فصلا، ويركز كل فصل على جانب مختلف من الحرب مثل: الاستراتيجية، والتكتيكات، والقيادة، والخداع.

أهمية معرفة الذات والعدو

وأوضح حمودة، أن أحد أهم الموضوعات في الكتاب، هو أهمية معرفة الذات، ومعرفة العدو، ومؤلف الكتاب، شدد على أهمية نقاط القوة والضعف لدى الجانبين لتحقيق النصر، وأكد أيضا على أهمية استخدام الخداع والمفاجأة للحصول على ميزة على الخصم، لافتا إلى أن الكتاب قدم مجموعة من النصائح، منها أن أفضل طريقة لكسب الحرب تجنبها تماما، وليس الهدف النهائي للحرب تدمير العدو، والمهم تحقيق أهداف القتال بأقل قدر من التكلفة البشرية والمادية، ويمكن أن تصل الدولة لما تريد بالدبلوماسية، وبحل المنازعات بالتفاوض، لكن ليكن التفاوض جيدا قبل أن تتصاعد الأزمة إلى حرب مفتوحة.