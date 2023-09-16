وزير الزراعة ومحافظ الوادي الجديد يبحثان مشروعات التوسع الأفقي لزيادة الإنتاجية

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم السبت، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الزراعية بالمحافظة، بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية بها.

استعراض جهود محافظة الوادي الجديد في مجال الزرعة

واستعرض محافظ الوادي الجديد خلال اللقاء مع وزير الزارعة، جهود حصر وتصنيف الأراضي، وذلك في إطار التوسع الأفقي وزيادة مساحات الأراضي المستصلحة وضمها إلى الرقعة الزراعية، وزيادة المساحات المنزرعة بالمحاصيل الهامة.

انتاج سلالات وأصناف جديدة من زراعة محصول القمح في الوادي الجديد

وأوضح، محافظ الوادي الجديد، إنه تم إجراء بحث استكمال تجارب إنتاج سلالات وأصناف جديدة من محصول القمح؛ للتوسع الرأسي وزيادة إنتاجية الفدان بعدما حققت معدلات إنتاج تفوق 30 أردب، بالإضافة إلى زيادة برامج مكافحة الآفات ودعم جهود المحافظه في توفير التقاوي المعتمدة، فضلا عن التوسع في تقديم خدمات الإرشاد الزراعي للمزارعين.