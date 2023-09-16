«الزراعة»: تجديد الثقة في اعتماد معامل معهد الصحة الحيوانية طبقا للأيزو 17025

أعلن مركز البحوث الزراعية تجديد الثقة فى اعتماد معامل معهد بحوث الصحة الحيوانية طبقا للمواصفة القياسية الدولية أيزو17025 وذلك عقب زيارة وفد من المجلس الوطني للاعتماد «الأيجاك» لمعامل المعهد لمدة يومين متتاليين الخميس والجمعة 14، 15 سبتمبر.

تقديم أفضل وأدق الخدمات للقطاع الخاص والحكومي

وقال الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية: «إنه بفضل الله وتوفيقه ودعم من القيادة السياسية والتنفيذية تم تجديد الثقة لمعامل المعهد المتخصصة والنوعية (أقسام ووحدات ومعامل دولية ومرجعية) من المجلس الوطني للاعتماد (الايجاك) طبقا للمواصفة (ISO17025) والمعهد مستمر في التطوير والتحديث والتقدم والأزدهار لكسب ثقة العملاء وتقديم افضل وأدق الخدمات للقطاع الخاص والحكومي بالإضافة للخدمات المجتمعية لصغار المربيين وخاصة القرى الأكثر احتياجا تحت مظلة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وستظل الريادة لمصر في مجال المختبرات المرجعية العالمية في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط».

ممتاز شاهين: إمكانيات المعهد وفروعه مسخرة للمنظومة البحثية التطبيقية لدعم الاقتصاد القومي

أضاف أن جميع إمكانيات المعهد وفروعه مسخرة للمنظومة البحثية التطبيقية لدعم الاقتصاد القومي والمشاركة المجتمعية ودعم القطاع الخاص لتحقيق الأهداف الأنمائية انطلاقاً من رؤية مصر 2030 كما قدم الشكر لجميع العاملين بالمعهد متمنياً كل التقدم والازدهار للمعهد العريق.

أشار إلى أن ذلك يأتي بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالاستدامة في رفع كفاءة المعامل وتطويرها وتحديثها وتعظيم الاستفادة منها والاستغلال الأمثل لاصولها ودورها المجتمعي وإشراف من الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.