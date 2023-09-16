منسق «حياة كريمة» بمركز ببا في بني سويف: نفذنا أكثر من 1100 مشروع

أكد عبد المجيد أحمد، منسق مبادرة حياة كريمة في مركز ببا ببني سويف، أنه فور إطلاق مشروعات حياة كريمة حدث تغير جذري في قرى المحافظة، مشيرا إلى أنهم نفذوا أكثر من 1100 مشروع في مركز ببا، وحدثت طفرة إنشائية ببني سويف لم تحدث في تاريخ مصر.

46 قرية ببني سويف وفي كل قرية يوجد متطوع مسؤول

وأشار عبد المجيد أحمد، خلال لقاء ببرنامج الحياة اليوم، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، إلى أن لديهم 46 قرية ببني سويف وفي كل قرية فيها يوجد متطوع مسؤول عن قريته، موضحا أن مهمته رصد كل المشاريع في القرية والمعوقات ودراسة المعوقات لإزالتها وتنفيذ المشروعات.

تنفيذ المشروعات في عهد الرئيس السيسي

وتابع أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تشمل 12 مجمعًا زراعيًا مكونا من جمعية زراعية ووحدة بيطرية، بالإضافة إلى نقطة إطفاء ونقطة شرطة ونقطة إسعاف تتواجد على أرض سدس، ومتواجد مثلها في كل قرى محافظة بني سويف، بالإضافة لموقف وسوق نموذجية، ومشروعات أخرى مثل مراكز الشباب والأبنية التعليمية والمدارس التي تم افتتاحها قائلا: «بني سويف والصعيد زمان كان كله مهمش وصحراء جرداء لا زرع بها ولا ماء قبل تنفيذ المشروعات في عهد الرئيس السيسي».