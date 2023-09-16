رئيس كتلة الحوار: قرارات الرئيس السيسي عظيمة ولصالح المواطن

أشاد الدكتور باسل عادل، رئيس ومؤسس كتلة الحوار، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، خلال افتتاح عدد من المشروعات في بني سويف، وكذلك الاستجابة لتوصيات الحوار الوطني، ووصفها بأنها عظيمة ولصالح المواطن.

الرئيس حاسس بعمق الأزمة الاقتصادية

قال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المُذاع عبر فضائية الحياة، مساء اليوم السبت: «إحنا فى دولة بتستوعب اللى حاصل في الشارع، والرئيس حاسس بعمق الأزمة الاقتصادية اللى موجودة»

وأضاف أن قرارات الرئيس السيسي تعكس جهود الدول في الاصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أنها خطوة مهمة على الطريق لرفع المعاناة عن المواطن المصري، في ظل الحالة الاقتصادية، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي للدولة.

قرارات الرئيس السيسى عظيمة

وأشار إلى أن قرارات الرئيس السيسى اليوم من بنى سويف عظيمة، لأن الرئيس يشعر بعمق الأزمة الاقتصادية، ويأخذ إجراءات استثنائية للوقوف مع الشعب، والتخفيف من أثار برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ولفت باسل عادل، إلى أن الكتلة طالبت الرئيس السيسي فى آخر مؤتمر شباب في يونيو الماضى، بأننا فى حاجة لإجراءات اقتصادية استثنائية، وما تم تنفيذه فى الفترة الأخيرة باستجابات لكل المطالب السياسية، والإفراج عن المحبوسين.