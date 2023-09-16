بسبب العاصفة.. سيدة تنجو من الموت بعد سقوط لافتة ضخمة فوق سيارتها بأمريكا (صور)

داخل السيارة كانت السيدة تنتظر وجبتها المفضلة دون أخذ الحيطة لما قد يحدث لها خلال ثوانٍ معدودة؛ لم تتخيل أن انتظار الوجبة كاد أن يقضي عليها بسبب لافتة الإعلانات الخاصة بالمطعم والتي أسقطتها العاصفة الشديدة في أمريكا على سيارتها؛ لكنها نجت من ذلك الحادث بأعجوبة وجروح طفيفة في رأسها كما نقلت صحيفة «الديلي ميل» البريطانية.

الوجبة تحولت لحادثة

بينما كانت السيدة من ولاية لويزيانا الأمريكية وهي في العقد الرابع من عمرها تنتظر وجبة الطعام في سيارتها أمام موقع سلسلة لأحد المطاعم الأمريكية للطعام المكسيكي؛ كادت أن تلقى مصرعها بعد سقوط لافتة المطعم على سيارتها في أعقاب عاصفة شديدة شهدتها الولاية الأسبوع الماضي، وبحسب ما نشره موقع صحيفة «ديلي ميل»، كانت السيدة طلبت الوجبة وفي انتظار دورها حتى تأخذها وترحل إلى مدرسة أولادها في الظهيرة؛ تسببت شدة العاصفة في انهيار اللافتة الإعلانية وسقوطها على الجزء الخلفي من سيارتها وتدميرها بالكامل، نتج عن ذلك إصابة المرأة بجرح طفيف في رأسها و تتلقى حتى الآن العلاج في المستشفى المحلي.

تحول مسارها من المدرسة إلى المستشفى

بحسب حديث العشرينية ماديسون دايلي، ابنة المرأة المصابة، فإن والدتها كانت في طريقها لاصطحاب إخوتها من المدرسة عندما توقفت لتناول الطعام، وخلال التحقيق في الواقعة التي كانت سببها الكوارث الطبيعية المتكررة قال أحد الضباط: «وصلت فرق الطوارئ الطبية إلى المكان بسرعة، وتم إخراج المرأة المصابة من السيارة بعناية شديدة وبأعجوبة»، على الرغم من انتظارها في ممر خاص بالسيارات بعيد عن موقع اللافتة، إلا أنها تحركت إليها بسبب الرياح وكانت النتيجة إصابتها بجرح طفيف في رأسها ولا توجد إصابات خطيرة أخرى، وهي تتلقى العلاج في المستشفى المحلي.

لم تكن السيدة وحدها من تضرر لكن بسبب العواصف المتكررة الشديدة في منطقة كراولي بولاية لويزيانا تدمرت سيارة السيدة، بالإضافة إلى عربة ذات 18 عجلة على الطريق المتجه غربًا تحطمت بسبب الرياح العاتية في أبرشية أكاديا، كما أن هناك عدة خطوط كهرباء سقطت، بالإضافة إلى سقوط الكثير من الأشجار في المناطق المحيطة بالمكان.