كل ما تريد معرفته عن «عاصفة التنين».. هل تضرب مصر؟

تغيرات مناخية كبيرة تشهدها تلك الفترة بمختلف دول العالم، كان آخرها إعصار دانيال الذي اجتاح ليبيا، ودمر مناطق كبيرة، وخلف آلاف الضحايا بين وفيات ومصابين ومفقودين، وتأثرت بعض المناطق الساحلية في مصر، رغم أنها لم تسبب أي أضرارا، ومع اقترب فصل الخريف بدأت التساؤلات عن ما إذا كانت مصر على موعد مع ظواهر جوية جديدة، خاصة أن البعض توقع عودة «عاصفة التنين» خلال الفترة المقبلة، أسباب العاصفة، وتاثيرها.

ظواهر جوية جديدة

تقول الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه لا يمكن التنبؤ خلال الفترة المقبلة، بإذا كانت عاصفة التنين سوف تعود مرة أخرى إلى مصر أم لا، لكن مع بداية الخريف الذي يعد فصل التقلبات الجوية، من المتوقع أن تحدث عواصف جوية أخرى نتيجة الاحترار العالمي والتغيرات المناخية التي تسبب في حدوث تطرف مناخي بشكل كبير.

تعرضت مصر لعاصفة التنين

أشارت منار، إلى أن آخر مرة تعرضت مصر لعاصفة التنين، كانت في عام 2020، موضحة أن منخفض التنين يواجه منخفضا باردا قادما على سطح البحر المتوسط، ويترتب على مواجهة المنخفضين، انخفاض درجات الحرارة، وتكاثر السحب العالية والمتوسطة، مع سقوط أمطار بكميات غزيرة.

من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة، حالات مناخية مشابهة لعاصفة التنين، كما أن البلاد شهدت انخفاض ما يقرب من 6 درجات، بسبب المنخفض الجوي الذي سببته العاصفة دانيال.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد الجوية، أن مصر تعرضت عام 2020، لما يطلق عليها إعلاميا «عاصفة التنين»، إذ شهدت البلاد خلالها سقوط أمطار غزيرة ووصلت لحد السيول أحيانا، وصاحبها انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ونشاط واضح للرياح، وتسببت في خسائر بشرية ومادية، وضربت أمطارا رعدية وسيول، القاهرة وعددًا من المحافظات، ما أدى إلى خسائر بشرية ومادية، في حين أغلقت الحكومة المدارس.

سبب حدوث عاصفة التنين

يحدث منخفض التنين، نتيجة التقاء منخفض ليبيا الحار القادم خلال فصل الخريف من الصحراء الكبرى، وما يتبعه من تقلبات جوية ومناخية مختلفة، مع منخفض بارد قادم من جنوب أوروبا على البحر المتوسط، وهو الأمر الذي يترتب عليه انخفاض درجات الحرارة، وتكاثر السحب العالية والمتوسطة، التي تعمل على سقوط أمطار بكميات غزيرة.

حالة الطقس اليوم

ولفتت الدكتورة منار غانم، إلى أنه بدءا من اليوم الخميس، سيكون هناك استقرار تام في الأحوال الجوية، إذ تبدأ فرص سقوط الأمطار في التلاشي على كل الأنحاء، ويهدأ نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وتتحول إلى رياح طبيعية.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان رسمي، حالة الطقس اليوم، إذ أنه من المتوقع وجود غطاء سحابي على معظم أنحاء الجمهورية، يحجب أشعة الشمس ويقلل الإحساس بالحرارة، التي ارتفعت بين درجة و2 عن طقس أمس، بعد انتهاء تأثير العاصفه دانيال، التي غادرت أمس، الأراضي المصرية نهائيا.

وذكرت الأرصاد، أنّ نشاط الرياح لن يكون مثيرا للرمال والأتربة، بحيث سنشعر من خلاله ببداية الأجواء الخريفية وفصل الخريف الذي سيبدا بعد نحو أسبوع من الآن.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على مناطق الجمهورية، فهي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 درجة مئوية

السواحل الشمالية 30 درجة مئوية

جنوب سيناء 36 درجة مئوية

شمال الصعيد 35 درجة مئوية

جنوب الصعيد 38 درجة