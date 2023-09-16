حبس متهم تخصص في تزوير كارنيهات النقابات بالدقهلية

أمر المستشار شريف الشوربجي، رئيس نيابة أول المنصورة، بمحافظة الدقهلية اليوم، وتحت إشراف المستشار عبد الرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، بحبس شاب يدعى «أحمد ر. م.»، حاصل على دبلوم تجارة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتزوير المحررات الرسمية، منها كارنيه نقابة الصحفيين مقابل مبالغ مالية.

اعتراف المتهم بتزوير كارنيهات النقابات

وأقر المتهم أمام إبراهيم عمار، وكيل النائب العام، بحيازته لأجهزة التزوير من كمبيوتر وبرامج تستخدم في أعمال التزوير من طابعة كمبيوتر، ووحدة تخزين متنقلة، ولوح بلاستيكي لصناعة الكارنيهات، وجهاز قطع معدني، سخان حراري.

تزوير الكارنيهات المنسوب صدورها لإحدى النقابات

ووردت معلومات وتحريات إلى قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أكدت أن شخصا له معلومات جنائية- مقيم بمحافظة الدقهلية- أنشأ كيانا وهميا دون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة، واتخذ وكرا لمزاولة نشاطه الإجرامي في اصطناع وتزوير الكارنيهات المنسوب صدورها لإحدى النقابات، وترويجها على عملائه راغبي التعامل بها مقابل مبالغ مالية، وإيهامهم بحصولهم على عضوية النقابة على خلاف الحقيقة.

أدوات تزوير مضبوطة بحوزة المتهم

عقب تقنين الإجراءات، وباستهداف مقر الكيان الوهمي المشار إليه تم ضبط المتهم، وبالتفتيش عثر على 3 كارنيهات خاصين بالمتهم منسوب صدورهم لجهات مختلفة بالإضافة إلى:

- 35 كارنيه بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لنقابات وجهات مختلفة.

- 4 أكلشيهات بأسماء مختلفة، مجموعة من العلامات المائية الخاصة بالكيان المشار إليه.

- مجموعة من المحررات المتنوعة وبعضها ممهورة ببصمة خاتم الكيان غير المرخص يستخدمها المتهم في نشاطه غير المشروع.

- 4 أجهزة كمبيوتر بمشتملاتهما.

- 2 طابعة كمبيوتر ووحدة تخزين متنقلة.

- لوح بلاستيكي لصناعة الكارنيهات.

- جهاز قطع معدني.

- سخان حراري، هاتف محمول.

وبفحصه فنيا تبين احتواءه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهة المتهم في محضر الشرطة، أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبسه.