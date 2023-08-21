القبض على مالك مطبعة بتهمة تزوير «ماركات» الملابس في عين شمس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحب مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس؛ لإدارته المطبعة دون ترخيص ودون تفويض من الجهات المختصة.

ضبط صاحب مطبعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما ورد اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطار من اللواء محمد عاكف نائب مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، يفيد بضبط صاحب مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس لإدارته المطبعة دون ترخيص ودون تفويض من الجهات المختصة، وعثر بداخل المطبعة 16 ألف كارت ملابس لماركات مختلفة.

بمواجهة المتهم اعترف بطباعته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.