أسرة فيلم الفستان الأبيض تحتفل بعيد ميلاد ياسمين رئيس

احتفلت أسرة فيلم الفستان الأبيض بعيد ميلاد نجمة العمل ياسمين رئيس، حيث فاجأها فريق العمل خلال تصوير مشاهدها في اللوكشن، فيلم «الفستان الأبيض» بطولة ياسمين رئيس ومن إخراج جيلان عوف.

ياسمين رئيس في فيلم الفستان الأبيض

تدور أحداث فيلم «الفستان الأبيض» في إطار من الدراما حول صديقتين من حى فقير توشك إحداهما على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها فى نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة فى القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر.

ياسمين رئيس شاركت في فيلم أنا لحبيبي

وقد نافست ياسمين رئيس مؤخرًا بفيلم أنا لحبيبي في دور العرض المصرية والعربية، والذي تدور أحداثه حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى (ياسمين رئيس) ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة، وبجانب ياسمين رئيس يشارك في بطولة الفيلم النجوم كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.