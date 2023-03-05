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ياسمين رئيس: المشاركة في مهرجان أسوان الدولي فرصة رائعة أنتظرها كثيرا

كتب:

شريف سليمان
10:08 م | الأحد 05 مارس 2023
الفنانة ياسمين رئيس

الفنانة ياسمين رئيس

قالت الفنانة ياسمين رئيس، إنها تعاونت مع الاستايلت ندى حسام لتصميم فستانها في مهرجان أسوان الدولي، حيث ظهرت بزي فرعوني وحقيبة حورس، كما اعتمدت على مصممين مصريين للمجوهرات الفرعونية التي ارتدتها.

وأضافت خلال تصريحات عبر قناة الحياة، في افتتاح مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة في دورته السابعة: «أخترت كعضو لجنة تحكيم الفيلم الطويل، المشاركة في هذه المهرجانات فرصة رائعة أنتظرها كثيرا».

وتابعت الفنانة: «يجب الاستمرار في التركيز على تناول قضايا المرأة في الأعمال الفنية، هناك قوانين كثيرة قديمة وتحتاج إلى أن تتغير كي تضمن للسيدات المصريات حقوقهن، مثل قوانين الأسرة والطلاق، بعض القضايا التي تخص المرأة لم تحصل على حقها في التناول الفني، وأعتقد أننا في حاجة إلى تغيير أمور كثيرة».

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