ياسمين رئيس أول الحاضرين لعزاء والد دينا الشربيني

بدأ منذ قليل، عزاء والد الفنانة دينا الشربيني، المقام بمسجد المشير طنطاوي في منطقة التجمع الخامس، بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء.

عزاء والد دينا الشربيني

وحرص أندرو مدير أعمال الفنان عمرو دياب، على مساندة دينا الشربيني، واستقبال المعزيين بجانبها، وساعدها في الترتيبات الخاصة بقاعة العزاء.

نجوم الفن يدعمون دينا الشربيني

وكانت الفنانة ياسمين رئيس، أول الحضور لعزاء والد الفنانة دينا الشربيني، حيث تربطهما صداقة قوية، إلى جانب حضور الفنان شريف سلامة، حيث شاركها مؤخرًا بطولة عمل درامي.

وحضر صلاة الجنازة على والد دينا الشربيني، الأربعاء الماضي، عدد من نجوم الفن؛ أبرزهم كندة علوش، دنيا سمير غانم ورامي رضوان، صبا مبارك، ريهام عبدالغفور، درة التونسية.