رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

ياسمين رئيس أول الحاضرين لعزاء والد دينا الشربيني

كتب:

أحمد عبدالرحمن
08:19 م | الجمعة 07 أبريل 2023
دينا الشربيني في جنازة والدها

دينا الشربيني في جنازة والدها

بدأ منذ قليل، عزاء والد الفنانة دينا الشربيني، المقام بمسجد المشير طنطاوي في منطقة التجمع الخامس، بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء.

عزاء والد دينا الشربيني

وحرص أندرو مدير أعمال الفنان عمرو دياب، على مساندة دينا الشربيني، واستقبال المعزيين بجانبها، وساعدها في الترتيبات الخاصة بقاعة العزاء.

نجوم الفن يدعمون دينا الشربيني

وكانت الفنانة ياسمين رئيس، أول الحضور لعزاء والد الفنانة دينا الشربيني، حيث تربطهما صداقة قوية، إلى جانب حضور الفنان شريف سلامة، حيث شاركها مؤخرًا بطولة عمل درامي.

وحضر صلاة الجنازة على والد دينا الشربيني، الأربعاء الماضي، عدد من نجوم الفن؛ أبرزهم كندة علوش، دنيا سمير غانم ورامي رضوان، صبا مبارك، ريهام عبدالغفور، درة التونسية.

اقرأ المزيد:

موعد ومكان عزاء والد الفنانة دينا الشربيني بالتجمع الخامس

موعد ومكان عزاء والد الفنانة دينا الشربيني

تفاصيل جنازة والد دينا الشربيني من مسجد المشير طنطاوي.. انهيار خلال وصول الجثمان

دنيا سمير غانم ورامي رضوان يصلان لحضور جنازة والد دينا الشربيني

صبا مبارك وريهام عبدالغفور أول الحضور في جنازة والد دينا الشربيني

وصول جثمان والد دينا الشربيني إلى مسجد المشير بالتجمع الخامس

شيرين رضا تنعى والد دينا الشربيني: رحمة الله عليه

عمرو دياب يعزي دينا الشربيني في وفاة والدها: تغمده الله برحمته

نجوم الفن يواسون دينا الشربيني بعد وفاة والدها

وفاة والد الفنانة دينا الشربيني.. الجنازة بعد الظهر من مسجد المشير
بقلم أحمد عبدالرحمن