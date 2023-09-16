أهالي أسيوط يشيدون بقرارت الرئيس السيسي: حاسس بينا والكل مستفيد

حالة من الفرحة والرضا سيطرت على شوارع أسيوط، بعد حزمة القرارات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، خلال زيارته لمحافظة بني سويف، والتي تأتي في مقدمتها زيادة الحد الآدني للأجور ليصل إلى 4 آلاف جنيه.

«الوطن» ترصد آراء المواطنين

يقول سيد المشعاوي، مدرسا: الرئيس عبدالفتاح السيسي حاسس بأوجاع ومطالب الشعب وخصوصا في ظل الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم، وليس مصر فقط، وقرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه، سوف تستفيد منه شريحة كبيرة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وهذه الزيادة ليست الأولى هذا العام فمنذ شهور قليلة أصدر قرارات اجتماعية وتم تنفيذها سريعا على أرض الواقع.

مواجهة الأعباء المعيشية

وأضاف محمد علي، تاجر، أن قرار رفع الإعفاء الضريبي سوف يخفف على جميع فئات المجتمع، وخصوصا صغار التجار، بالإضافة إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للضعف لتصبح 600 جنيه، وهو ما يساهم في رفع الأعباء عن محدودي الدخل ومواجهة الأعباء المعيشية، وارتفاع الأسعار، مع دخول موسم المدارس وزيادة المصاريف الأسرية ومتطلبات الأسرة.

الرئيس رجل المرحلة

وأشار محمود النجدي، موظف، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كل مرة يثبت للشعب أنه رجل المرحلة كونه يعلم ما يشغل المواطن وما يدور في الشارع، ويعلم متطلبات الشعب، فتلك القرارات التخفيفية تصب في مصلحة جميع المواطنين، حتى أصحاب المعاشات ومستحقي برنامج تكافل وكرامة لم ينساهم الرئيس فقرر زيادة المعاشات لجميع المستحقين.

إعفاء المتعثرين من الغرامات

ولفت عادل محمود، مزارع، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ توليه منصب رئاسة الجمهورية ودائما ما يدعم المزارعين للنهوض بالقطاع الزراعي، فدعم البنك الزراعي المصري مستمر.

قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي

وتضمنت قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة ليصبح 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات بإجمالي 5 ملايين أسرة.

وكذلك مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه بإجمالي 11 مليون مواطن، وسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة وفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، وقيام البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك قبل أول يناير 2022، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024.