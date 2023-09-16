برلمانية: قرارات الرئيس السيسي في بني سويف لامست فئات كثيرة من المصريين

كشفت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ما حدث في بني سويف خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح مشروعات قومية لامس المواطنين على أرض الواقع.

زيادة المرتبات

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الافتتاحات الرئاسية المتواصلة تعد تحديا للأزمات العالمية التي تخطتها مصر إلى التنمية المستدامة.

القيادة السياسية مهتمة بتعمير القرى المصرية المهملة

وأكدت الطباخ، أن القيادة السياسية مهتمة بتعمير القرى المصرية المهملة والتي كانت في طي النسيان ولا ينظر لها أحد.

ولفتت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستجيب لمخرجات الحوار الوطني ولكل ما يحتاجه المواطنون ويترجمه توجيهات يتم تنفيذها، مشيرة إلى أن قرارات اليوم لامست فئات كثيرة من المصريين.