نقابة السكة الحديد ومترو الأنفاق تثمن قرارات الرئيس السيسي

ثمّن مجلس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق برئاسة عبد الفتاح فكري، قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أعلنها اليوم، خلال زيارته لقرية سدس الأمراء بمحافظة بني سويف، مشيدا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، لزيادة دخل العاملين بالدولة وزيادة العلاوة الاستثنائية من 300 إلى 600 جنيه.

زيادة الحد الأدنى للأجور

أشاد مجلس النقابة العامة، بقرار زيادة الحد الأدنى لأجمالي الدخل للدرجة السادسة من 3500 إلى 4000 جنيه، بخلاف زيادة حد الإعفاء الضريبي من 36 إلى 45 ألف بزيادة حد الإعفاء 25%.

كما أشاد المجلس، بقرار زيادة العلاوة الاستثنائية لأرباب المعاشات من 300 إلى 600 جنيه، مؤكدا أن القرارات تؤكد انحياز القيادة السياسية والحكومة إلى العاملين بالدولة وتسعى دائما لزيادة دخل العاملين والارتقاء بمستوى معيشتهم .

مواكبة التطوير والتحديث للجمهورية الجديدة

وجاء في نص البيان الصادر عن المجلس: «النقابة العامة إذ تثمن قرارات وتوجيهات الرئيس السيسي تشكر جهود القيادة السياسية والحكومة وتشد على أيدي العاملين وتحثهم على بذل المزيد من الجهد من مواكبة التطوير والتحديث للجمهورية الجديدة».