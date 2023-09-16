مصرع طفل غرقا في شبين الكوم والانقاذ النهري ينتشل الجثة

شهدت مدينة شبين الكوم عاصمة محافظة المنوفية، مصرع طفل غرقا في بحر شبين، وتدخل رجال الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثمان، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

مصرع طفل غرقا في بحر شبين الكوم بالمنوفية

بالانتقال والفحص، توجهت قوة أمنية من شبين الكوم، تحت إشراف المقدم أحمد عرفه رئيس المباحث، وتبين أن الطفل يدعي "م.ا" مقيم بالحي القبلي بدائرة المدينة، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى شبين الكوم، ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق.

مدير أمن المنوفية يتلقي إخطارا بالواقعة

كان اللواء عمرو رؤؤف، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة شبين الكوم، بمصرع طفل غرقا في بحر شبين الكوم بدائرة القسم، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

على صعيد آخر، استقبلت مستشفى تلا فتاة مصابة باغماء، حيث حاول الأطباء إنقاذ حياتها، وتم نقلها إلى مستشفى شبين الكوم، وتوفيت أثناء محاولة إنقاذ حياتها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.