وزير التعليم يوجه بتفعيل منصة إلكترونية لكل مديرية

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تُعد حاليًا بنوك أسئلة في إطار مشروع «التقويم من أجل التعلم» تتيح لكل وحدة جميع أنواع الأسئلة التي تقيس المستويات المعرفية المختلفة، موضحًا أنه سيتم تدريب المعلمين على إنتاج الأسئلة وهو ما يعني قدرتهم على تدريسها للطلاب بأفضل صورة ممكنة.

الاستعانة بأكفأ المعلمين في القنوات التعليمية

وأكد الوزير أنه على يقين من نجاح مجموعات الدعم المدرسي لأنه يشارك في هذه المجموعات أفضل المعلمين، كما أن الوزارة ستستعين بأكفأ المعلمين في القنوات التعليمية، مشيرًا إلى أهمية أن يكون لكل مديرية للتربية والتعليم منصات تعليمية من داخل المحافظة لكي يكون أمام الطالب اختيارات كثيرة سواء من محافظته أو من خارجها لأن التنوع مطلوب.

عرض دروس القنوات التعليمية

وتحدث الوزير خلال لقائه بمديري الإدارات التعليمية في محافظة الإسكندرية عن أهمية فترات المشاهدة والتي تساعد بشكل رئيسي في التغلب على مشكلة سد عجز المعلمين من خلال عرض دروس القنوات التعليمية والتي يقدمها أكفأ المعلمين على مستوى الجمهورية خلال فترات المشاهدة، ما يسمح أيضًا بتنفيذ يوم النشاط الرياضي والثقافي والفني بكل المدارس على مستوى الجمهورية.