فتح باب تقليل الاغتراب 2023 غدا.. اعرف الخطوات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب تقليل الاغتراب 2023 غدا الأحد، عبر موقع التنسيق الإلكتروني، الذي يتيح التحويل من كلية لأخرى، للطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات.

وأوضحت وزارة التعليم العالي، إتاحة تقليل الاغتراب 2023 لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب، في حدود النسبة المقررة 10%، لجميع المتقدمين ووفقا لطاقة الاستيعابية.

وأكدت «التعليم العالي»، أن المدة المسموح بها لفتح باب تقليل الاغتراب 2023 تبدأ غدا الأحد 17 سبتمبر وحتى يوم الثلاثاء 19 سبتمبر ولمدة ثلاثة أيام، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني من هنا

وتوضح «الوطن» في التقرير التالي للطلاب وأولياء الأمور خطوات وشروط تقليل الاغتراب 2023، التي جاءت كالتالى:

خطوات تقليل الاغتراب 2023

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- يختار الطالب خدمات تنسيق الثانوية العامة.

- يختار الطالب خدمة تقليل الاغتراب.

- اختيار نوع الشهادة الحاصل عليها الطالب.

- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- إدخال الرقم السري الخاص بالطالب.

- تظهر أمام الطالب قائمة الرغبات المسجلة سابقا.

- يختار الطالب قائمة جديدة من الرغبات.

- على الطالب الاختيار إما تقليل اغتراب مناظر أو تقليل اغتراب غير مناظر أو معاهد حسب ما يناسبه.

- يختار الطالب الكلية أو المعهد الذي يرغب في الالتحاق به

- الضغط على تسجيل الرغبات.

قواعد تقليل الاغتراب 2023

- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

- التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها مثل اجتياز اختبار القدرات.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- النسبة المقررة لتقليل الاغتراب 10% فقط بحسب الطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها.

- تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.