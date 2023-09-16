لماذا خلق الله الإنسان؟.. «أزهري» يوضح بأدلة من أحاديث قدسية

قال الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، إنَّ هناك فارقا كبيرًا بين العبيد والعباد، موضحًا أن الخلق كلهم عبيد للرحمن، سواء المؤمن أو غير المؤمن، والصالح أو الطالح، والبر أو الفاجر، فالكل عبيد لله، أما الفرق في أن العباد هم الصفوة المختارة من الخلق الذين شرفوا بنداء الله.

عبد المالك: خلقنا الله لعبادته وحده

وأضاف «عبد المالك» خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «آيات بينات»، المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ الله – سبحانه – خلقنا لعبادته، وأن عبادة المؤمن لربه هي شرفه ومراده، مستشهداً بأبيات من الشعر: «كفاني عزاً أن أكون لك عبداً.. وكفاني شرفاً أن تكون لي رباً ومما زادني شرفاً وتيهاً وكدت بأخمصي أطأ الثريا.. دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبياً».

حديث قدسي يوضح غاية الله من خلقنا وفضل العبادة

نائب رئيس جامعة الأزهر، تالاً الأحاديث القدسية، «يا عبادي ما خلقتكم لأستأنس بكم من وحشة ولا لأستكثر بكم من قلة ولا لأستعين بكم في أمر عجزت عنه ولا لجلب منفعة ولا لدفع مضرة، وإنما خلقتكم لـ تعبدوني طويلاً وتذكروني كثيراً وتسبحوني بكرةً وأصيلاً»، ويقول سبحانه في الحديث القدسي، «يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت قلبك شغلاً ولا أسد فقرك».