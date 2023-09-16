مواطن من بني سويف: دعوت الرئيس السيسي من شرفة منزلي.. وأهديته مسبحة

كشف عادل فكري عبد العليم، المواطن الذي استقبل الرئيس السيسي في منزله بقرية «سدس الأمراء»، تفاصيل زيارة الرئيس السيسي له بمنزله خلال تواجده في القرية.

عبد العليم: زيارة الرئيس السيسي لمنزلي كانت مفاجأة

وقال «عبد العليم» خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج «من مصر»، المُذاع على شاشة «قناة cbc»، إنه كان في قمة سعادته: «زيارة الرئيس لبيتي كانت مفاجأة سعيدة للغاية، وبالصدفة قررت أدعوه لمنزلي من البلكونة، حيث كان يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي، فقلت له اتفضل عندنا يا ريس، وابتسم وقالي حاضر طالعلك، ودعوته للغداء معنا، ولكنه قال أنت اللي تتغدى معانا، وده شرف عظيم لينا».

المواطن يشكر الرئيس السيسي

وأشار إلى أنه توجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي عما يقدمه للقرية ومركز «ببا» في بني سويف، بفضل مبادرة حياة كريمة.

وتابع: «الرئيس السيسي إنسان خلوق وفوجئت بقبوله الدعوة وتلبيتها، وقررت إهداءه المسبحة الخاصة بي، هي حاجة بسيطة ولكنها قيمة، والرئيس السيسي قبلها وقال دي حاجة جميلة».