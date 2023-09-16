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رئيس «تضامن النواب»: قرارات الرئيس السيسي تخفف المعاناة عن الأسرة المصرية

كتب:

محمد أيمن سالم
10:11 م | السبت 16 سبتمبر 2023
النائب عبد الهادي القصبي

النائب عبد الهادي القصبي

أكد النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أن الرئيس السيسي قيادة سياسية وطنية وأب وإنسان، بدأ لقاءه في بني سويف بتعزية المواطنين ثم إعلان القرارات الداعمة للمواطنين، موضحا أنها تخفف المعاناة عن الأسرة المصرية.

وأضاف عبد الهادي القصبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر»، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة «سي بي سي»، أن الرئيس السيسي بذل جهد وطني مخلص، وعلى المواطنين الحفاظ على ما جرى إنجازه خلال السنوات السابقة، متابعا: «الرئيس السيسي قال أن صوت المصريين يصل لمسامعه ويقدر حجم المعاناة التي تواجه الأسرة المصرية، وما يحدث يدل على أن القيادة السياسية تسمع نبض المواطن لحظة بلحظة».

الصعوبات والتحديات

وتابع: القيادة السياسية تواجه الشعب بمعايشة كل الصعوبات والتحديات، واحنا كمان بما رأيته في بني سويف، أقول للرئيس السيسي الشعب المصري، مقدر لكل الجهود المبذولة في المرحلة السابقة، والشعب واعي بكل التحديات، ويقابل كل الضغوط ولديه عقيده وإيمان أننا في الاتجاه الصحيح.

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