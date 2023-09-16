مسؤول بـ«حياة كريمة»: تكلفة المشروعات في بني سويف تجاوزت 12 مليار جنيه

وجهت الدكتورة نيرة نبيل مدير تخطيط حياة كريمة بمحافظة بني سويف، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على زيارته التاريخية لمحافظة بني سويف والدعم الذي حظت به.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج آخر النهار، المذاع عبر فضائية النهار: «بني سويف كانت محافظة منسية قبل دخولها مبادرة حياة كريمة».

ولفتت إلى أن مبادرة تطوير قرى الريف المصري هدية من الرئيس السيسي، مردفة: «المبادرة دخلت مركزين ببا وناصر، تعمل على أكثر من قطاع، كالصحة، ومشروعات الاتصالات وتوسعات الشبكات، وتطوير شبكات الكهرباء الجهد المتوسط والمنخفض، لدينا مجمع مدارس، ومشروعات الصرف الصحي، وتوصيل مياه الشرب للمنازل، ومشروعات الشباب والرياضة، والمجمع الخدمي».

الصرف الصحي كان مشكلة يعاني منها معظم قرى بني سويف

وأردفت أن الصرف الصحي كان مشكلة يعاني منها معظم قرى بني سويف، وأن المجمع الخدمي يوفر المجهود على الأهالي بالقرى.

ونوهت بأن تكلفة مشروعات حياة كريمة كانت 12 مليار جنيه قبل الأزمة الروسية الأوكرانية لكنها تجاوزت الرقم بكثير، مشيرة إلى أن مشروعات الصرف الصحي الأكثر تكلفة.