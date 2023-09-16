«الفلاحين»: قرارات الرئيس السيسي ترفع المعاناة عن كاهل صغار المزارعين

أشادت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، التى أصدرها، اليوم، للحكومة والمؤسسات المعنية، خلال الكلمة التى ألقاها على هامش زيارته لقرية «سدس الأمراء»، بمحافظة بنى سويف.

«أبوصدام»: الريف المصرى كان مهمشاً قبل الرئيس «السيسى»

وقال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن هذه القرارات تصب فى المقام الأول فى صالح الفلاحين باعتبارهم الفئة الأقل دخلاً والأكثر عطاءً، كما أنهم دائماً ما وقفوا بجانب الدولة المصرية ولم يتوقفوا يوماً واحداً عن العمل ولم يقطعوا طريقاً أو يحتجوا على وضع، خاصة فى وقت الأزمات التى عاشتها الدولة المصرية خلال أحداث 2011.

وتابع أن مشروع «حياة كريمة» هو مشروع الريف المصرى بامتياز وهو مشروع القرن، وحرص الرئيس السيسى على زيارة القرى بالمشروع بنفسه يؤكد أنه الأقرب إليهم من بين رؤساء مصر السابقين، فقد كان الريف المصرى قبل الرئيس السيسى مهمشاً وغير قابل للتقدم أو التطور بوضعه السابق، لكن الريف المصرى حالياً يمكن الاستثمار فيه من خلال التصنيع الزراعى، بعد أن أصبحت به بنية تحتية قوية تستطيع استيعاب مشروعات زراعية عملاقة.

وقال النوبى أبواللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين، إن الرئيس اتخذ 8 قرارات مهمة، تصب جميعها فى صالح المواطنين وفى قلبهم الفلاحون، أبرزها إطلاق البنك الزراعى المصرى مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

وأوضح الأمين العام أن الفلاحين حضروا لقاء الرئيس فى بنى سويف، واستمعوا إلى قرارات الرئيس وهم فرحون سعداء برئيسهم الذى أثبت للجميع أن الفلاح المصرى فى عقل وقلب الرئيس وفى بؤرة اهتمامه، ولن يتخلى عنه أبداً، مثلما يروج المغرضون وأعداء الوطن، مقدماً الشكر باسم جموع الفلاحين للقيادة السياسية والرئيس والحكومة، على هذه القرارات المهمة التى جاءت فى الوقت المناسب.

«الشحات»: نعمل على تنفيذ التكليفات الرئاسية

من جانبه، قال الدكتور محمد الشحات، رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، إنه يجرى حالياً العمل على تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. وأضاف، لـ«الوطن»، أنه سيتم اليوم الأحد الإعلان عن عدد المتعثرين ممن شملهم قرار الرئيس السيسى والإجراءات التى سيتم اتخاذها فى هذا الصدد، حيث إنهم من الفئات الاجتماعية التى تعمل بمهنة الزراعة وليسوا كبار مستثمرين. فيما كشف مصدر مسئول بهيئة التعمير أن عدد المتعثرين من صغار المزارعين كبير.

وسبق أن تعثروا فى سداد المستحقات المفروضة عليهم من قبَل الهيئة وتم اتخاذ إجراءات قانونية لتحصيل الأقساط المستحقة على المتعاملين مع الهيئة، ولكن أغلبهم بلا أرصدة للحجز عليها فى البنوك، وعليهم غرامات تأخير منذ أكثر من 20 عاماً تصل إلى 14% سنوياً على المبالغ المتأخر سدادها من أصل الدين.