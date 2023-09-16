نقيب الزراعيين: قرارات الرئيس السيسي الاستثنائية انتصار للفلاح المصري

ثمن الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، قرارات الرئيس السيسي، بإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024.

انتصار للفلاح المصري

وقال خلال تصريحات مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج من مصر، المذاع على قناة سي بي سي، إن هذا القرار يمثل انتصار للفلاح المصري، وخاصة صغار المرزاعين، حيث كان بعضهم يعاني قروضًا في بنك الزراعي المصري، ولكن قرار الرئيس السيسي وتوجيهاته.

وذكر أن القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية تخدم المواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية، مشيرًا إلى ان مبادرة حياة كريمة تخدم المزارع المصري بشكل كبير.

مشروعات حياة كريمة

وشدد خليفة على أن مشروعات حياة كريمة تخدم الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن مصر أضافت خلال عامين من 3 لـ 4 مليون فدان.