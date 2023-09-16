«التضامن»: قرارات الرئيس هدفها تحقيق الحماية الاجتماعية

قالت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، إن القرارات الرئاسية التي صدرت اليوم تهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية في ظل ارتفاع الاسعار، وتغطي فئات عديدة مثل أصحاب المعاشات والموظفين والصحفيين والمستفيدين من تكافل وكرامة.

زيادة الحد الأدنى للأجور

وتابعت «القباج»، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج بالورقة والقلم، المذاع على فضائية ten، مساء السبت، أن قرارات الرئيس شملت زيادة الحد الأدنى للأجور من 3.5 لـ4 آلاف جنيه، وزيادة المستفيدين من معاش تكافل وكرامة بنسبة 15%، ووصل عدد المستفيدين إلى أكثر من 5 ملايين، والحد الأدنى لما تحصل عليه الأسر يقدر بـ650 جنيها، خلاف مجانية التعليم لأي أسرة تحصل على معاش تكافل وكرامة.

التضامن: الأسر تحصل على أكثر من معاش

وأشارت إلى أن الأسر تحصل على أكثر من دعم، فتحصل على معاش تكافل، وكرامة على حسب أعداد المسنين أو أي شخص يعاني من الإعاقة، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه القرارات تقديم الحماية الاجتماعية لأكبر عدد ممكن من فئات المجتمع.