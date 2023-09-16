نقيب الفلاحين: قرارات الرئيس قدمت دعما ماديا ومعنويا لكل المصريين

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي قدمت دعمًا ماديًا ومعنويًا لكل المصريين على حد سواء، مشيرًا إلى أن الرئيس لديه إصرار على الوقوف بجانب الفلاحين والبسطاء رغم الأزمة الاقتصادية العالمية.

أبو صدام: حب الرئيس السيسي يزداد كل يوم لدى البسطاء

وتابع «أبو صدام»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج بالورقة والقلم، المذاع على فضائية ten، مساء السبت، أن حب الرئيس السيسي يزداد كل يوم لدى البسطاء، معقبًا: «الرئيس السيسي أثبت بالفعل أنه رجل أفعال وليس أقوال فجميع طلبات الفلاحين بدأت تتحقق على أرض الواقع».

وأضاف: «كنت مذهولا اليوم من حزمة القرارات الرئاسية الجريئة في هذا الوقت الصعب، هدية الرئيس السيسي للفلاحين كانت في توجيه البنك الزراعي بإعداد مبادرة لتخفيف الأعباء عن الفلاحين المتعثرين، وقام بإعفائهم من دفع غرامات وفوائد أقساط الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية، وهذا يفيد 70 ألف فلاح في مصر».

نقيب الفلاحين: أطالب الرئيس السيسي بالترشح لولاية جديدة

ولفت إلى أنه فخور بالرئيس السيسي ويطالبه بالترشح لفترة رئاسية ثالثة، قائلاً: «لا يوجد أحد قادر على استكمال ما تحقق من إنجازات إلا الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذه المرحلة تتطلب وجوده على رأس الحكم».