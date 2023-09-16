«تخطيط النواب»: قرارات الرئيس اليوم لتخفيف المعاناة عن المواطن

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أعلن عنها اليوم لتخفيف المعاناة عن المواطن المصري، موضحا أن الزيادات المتتالية وحزم الحماية الاجتماعية إحدى مكونات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وكشف الدكتور فخري الفقي، خلال في مداخلة هاتفية في برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON عن أن تكلفة الحزمة الجديدة لم تعلنها وزارة المالية حتى الآن ولكن عند مقارنتها بحزمة أكتوبر عام 2022 سوف تقارب تكلفة الحزم حينها لأنها ذات البنود.

تشريع لرفع حد الإعفاء

وأوضح أنه خلال دور الانعقاد المقبل، تتقدم الحكومة بتشريع لرفع حد الإعفاء أما الباقي فلا يحتاج لتشريع من مجلس النواب سواء علاوات غلاء المعيشة أو غيرها من القرارات، مؤكدا أن قرارات اليوم تؤكد أن القيادة السياسية حريصة على دعم المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم: «مصر عملت 3 حزم للحماية الاجتماعية في 12 شهر، وده معناه أن الدولة تشعر بمعاناة المواطن المصري وحول مقدرة القطاع الخاص على الوفاء برفع الحد الأدنى للأجور قال إن القطاع الخاص صعب عليه يرفع الحد الأدنى للأجورفي الوقت الراهن، لكن بعض الشركات تقدر».