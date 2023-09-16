كاتب صحفي: استقبال الرئيس السيسي في بني سويف يعكس حالة الرضا الشعبي

أشاد الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى محافظة بني سويف، ولقائه بالمواطنين، فضلا عن افتتاحه عدة مشروعات عملاقة، إذ ذكر أن افتتاح الرئيس السيسي لهذه المشروعات في هذا التوقيت الحرج، بالتزامن مع الحديث عن أزمات اقتصادية عالمية، يُعني أن الدولة مستمرة في سباق التنمية التي يولي بها السيسي عناية خاصة لصعيد مصر.

أهالي الصعيد

أضاف «أبو شامة»، خلال مداخلة هاتفية في نشرة الأخبار التي تقدمها الإعلامية شروق وجدي والإعلامي حساني بشير، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح مشروعات مهمة ولها مردود جيد للغاية على أهالي الصعيد، وهذا يُعد بمثابة تطوير ونهضة كبيرة لأهالي الصعيد التي كانت بلا تطوير حتى قدوم الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم في البلاد.

أوضح الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، أن حفاوة استقبال المواطنين بالرئيس عبد الفتاح السيسي، يعبر عن حالة الرضا الشعبي من المواطنين للرئيس السيسي رغم تزايد الضغوط على المصريين خلال السنوات الأخيرة، وتحديدا منذ اندلاع الأزمات العالمية متمثلة في جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 و الازمة الروسية الاوكرانية، إذ أن تلك الأزمات كانت ضاغطة على كافة الدول وليست مصر فقط.

الرئيس السيسي

وتابع: «حالة الاستقبال دي رغم تزايد الضغوط على المصريين يعني أن هناك حالة من التفهم لما يتخذه الرئيس السيسي من قرارات، وفيه حالة رضا واستيعاب من قبل المواطنين، و وعود الرئيس عبد الفتاح السيسي للمواطنين، حقيقية، وليست مجرد تسكينات كما كنا نسمع من قبل».