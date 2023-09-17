أسعار الذهب اليوم في بداية التعاملات الصباحية.. استقرار عيار 21

شهد سعر الذهب اليوم الأحد 17-9-2023 في مصر خلال بداية التعاملات الصباحية في محلات الصاغة المصرية، استقرارا ملحوظا، إذ استقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا ليسجل 2180 جنيها بدون مصنعية في ختام التعاملات.

ونستعرض سعر الذهب اليوم الأحد 17-9-2023 في مصر في الصاغة خلال بداية التعاملات الصباحية، بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب وفقا لنوع العيار.

أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصتغة بدون مصنعية عند 2491 جنيها، وجرام الذهب عيار 22 سجل نحو 2284 جنيها، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم عند 2180 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية عند 1869 جنيها بدون مصنعية، وسجل عيار 14 اليوم في مصر استقرارا أيضا بمحلات الصاغة بدون مصنعية إذ سجل نحو 1453 جنيها وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 17-9-2023 نحو 17440 جنيها للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 1924 دولار.