تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم.. تراجع ملحوظ للمعدن الأصفر

سجلت أسعار الذهب تراجعات ملحوظة في منتصف التعاملات المسائية اليوم السبت، بمختلف الأسواق ومحلات الصاغة في مصر، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعاً، بمقدار 8 جنيهات، ليستقر عند مستوى 2180 جنيهاً، دون احتساب المصنعية.

أما عن أسعار الذهب في مصر اليوم السبت، في محلات الصاغة بمصر، في منتصف التعاملات المسائية، فترصد «الوطن»، في السطور التالية، أسعار المعدن الأصفر، بعد أن سجل انخفاضاً بأكثر من 64 جنيهاً، فيما يخص سعر الجنيه الذهب، حسبما أفادت بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية، حيث سجل 2491 جنيهاً، بانخفاض وصل إلى 10 جنيهات في الجرام، وشهد سعر جرام الذهب عيار 22 انخفاضاً، بعدما سجل 2284 جنيها للشراء بدون مصنعية أو ضريبة، منخفضا بقيمة 8 جنيهات، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

وزاد الإقبال على شراء الذهب عيار 21، بعدما استقر سعره، عند مستوى 2180 جنيهاً للشراء، بمحلات الصاغة، بدون إضافة المصنعية أو ضريبة القيمة المضافة.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 في محلات الصاغة بمصر اليوم، بدون مصنعيه، إذ سجل نحو 1869 جنيهاً، فيما سجل عيار 14 نحو 1453 جنيهاً، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب تراجعاً بمحلات الصاغة، اليوم السبت، بأكثر من 64 جنيهاً، ليستقر عند مستوى 17440 جنيهاً، بعدما كان سعره 17504 جنيهات للشراء في بداية التعاملات الصباحية.