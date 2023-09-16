س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قرارات الرئيس السيسي اليوم

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته اليوم إلى محافظة بني سويف لافتتاح عدد من مشروعات مبادرة حياة كريمة، عددا من القرارات المهمة لتخفيف الأعباء عن كاهل المصريين والفئات الأكثر احتياجا ومواجهة الآثار السلبية التي نتجت عن الأزمات العالمية مثل كورونا، والأزمة الأوكرانية الروسية، وتوجيه الحكومة بسرعة تنفيذ هذه القرارات.

«الوطن» تستعرض تفاصيل قرارات الرئيس السيسي اليوم في السطور التالية:

س: ما عدد القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم؟

ج: 8 قرارات

س: ما هذه القرارات؟

ج: القرارات جاءت على النحو التالي:

- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح «600» جنيه، بدلا من 300.

- زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من «3500» جنيه.

- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة «25%»، من «36» ألف جنيه، إلى «45» ألف جنيه.

- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، بنسبة «15%» لأصحاب المعاشات، وبإجمالى «5» ملايين أسرة.

أصحاب المعاشات من الفئات المستفيدة

- مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح «600» جنيه بدلا من «300» جنيه، بإجمالي «11» مليون مواطن.

- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة، وفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

- إطلاق البنك الزراعي مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك قبل أول يناير 2022.

- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024.

س: ما الفئات المستفيدة من قرارات الرئيس السيسي اليوم؟

ج: كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، والقطاع الخاص وأصحاب المعاشات والمزارعين المتعثرين.

س: هل يترتب على هذه القرارات زيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالحكومة؟

ج: نعم، إذ قرر الرئيس مضاعفة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية من 300 إلى 600 جنيه، تضاف على مرتبات كل العاملين بكافة درجاتهم الوظيفية.

س: متى يبدأ تطبيق هذه الزيادات والقرارات؟

ج: تعكف كل الجهات الحكومية حاليا على دراسة التنفيذ وسيتم الإعلان عن موعد التطبيق خلال الأيام القليلة المقبلة.