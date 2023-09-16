كل ما تريد معرفته عن زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد.. شوف هتقبض كام؟

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، حزمة من القرارات الاقتصادية لمساعدة المواطنين على مواجهة أعباء الحياة، كما وجّه الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولـة بسرعة تنفيذها، ومن أبرز تلك القرارات زيادة الحد الأدنى للأجور؛ الأمر الذي جعل الكثير من الموظفين العاملين في الدولة يرغبون في معرفة قيمة زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد.

تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد، على أن يصبح إجمالى الدخل للدرجة السادسة 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

زيادة علاوة غلاء المعيشة

وبعد تناول زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد، نستعرض حزمة القرارات الأخرى التي جرى اتخاذها، وكان من أهمها زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، فضلا عن رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25%، ليصبح 45 ألف بدلا من 36 ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

زيادة معاش تكافل وكرامة

وبالنسبة لمعاش تكافل وكرامة، فتم إقرار زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من تكافل وكرامة، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، بإجمالى 5 ملايين أسرة، كما تم التوجيه بسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة وفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

تخفيف الكاهل عن صغار الفلاحين

ويقوم البنك الزراعى المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، فضلا عن إعلان إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.