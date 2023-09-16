قيادي بـ«مستقبل وطن»: قرارات الرئيس تؤكد شعوره بمعاناة المصريين

أكد المهندس على جبر، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته لبني سويف جاءت مطمئنة للشعب المصري ومساندة لهم في تحمل أعباء الحياة وتساعدهم على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، موضحًا أن قرارات الرئيس السيسي تؤكد أنه قريب من المواطن المصري ويشعر بحجم الأعباء التي يعيشها المصريون، وحرصه على الاستجابة لكل احتياجات المصريين التي تمكنهم من الحياة الكريمة.

وقال «جبر»، إن الرئيس السيسي أثنى خلال كلمته في بني سويف بمواقف الشعب المصري الذي تحدى كل الأزمات، عندما قال الرئيس السيسي: «أنا عارف التحدي والصعوبات اللي بيعيش فيها الناس كلهم.. موقف المصريين مقدر أوى والله.. أنا بقولهم في جبر خاطر ليا أنا شخصيا، أنا عارف أن الظروف صعبة وإن الناس مستحملة وساكته، إحنا مش سايبين حاجة نقدر نعملها ومش بنعملها».

السيسي حريص على سماع صوت المصريين

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أكد للمصريين أنه يتابع كل شكواهم ورسائلهم، وحريص على أن يستجيب لكل تلك الرسائل والشكاوى كما أنه حريص على سماع صوت المصريين.

وأوضح الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد، أن قرارات الرئيس السيسي متنوعة شملت موظفي الدولة، والقطاع العام، وأصحاب المعاشات، والصحفيين، والفلاحين، إذ حرص على أن تشمل قراراته الفلاحين الذين يمثلون نسبة كبيرة من الشعب المصري من خلال قراره بقيام البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك قبل أول يناير 2022، بجانب سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، وزيادة العلاوة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.

برنامج تكافل وكرامة

وأشار إلى أن قرارات الرئيس السيسي شملت أيضا المستفيدين ببرنامج تكافل وكرامة وأصحاب المعاشات بعد زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالي 5 ملايين أسرة، بجانب مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه بإجمالي 11 مليون مواطن، وكذلك رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 إلى 45 ألف جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.