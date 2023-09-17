مصرع 14 شخصا جراء تحطم طائرة في البرازيل

أسفر حادث تحطم طائرة ركاب خفيفة من طراز «إمبراير 110» في بلدية بارسيلوس بولاية أمازوناس البرازيلية شمالي غربي البلاد، عن مصرع 14 شخصا، وفقا لما ذكرته بوابة «جي 1» البرازيلية.

وقالت تقارير إعلامية إن طائرة من طراز «إمبراير إي إم بي-110 بانديرانتي» تحطمت، وكانت في طريقها من عاصمة الولاية ماناوس إلى بارسيلوس، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وتتسع الطائرة «إمبراير إي إم بي-110 بانديرانتي» لنحو 18 راكبًا، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام.

وأشار سكان محليون، إلى أن ربما يكون سوء الأحوال الجوية في المنطقة هو الذي ساهم في وقوع حادث تحطم الطائرة في في بلدية بارسيلوس بولاية أمازوناس البرازيلية وسط الأمازون.