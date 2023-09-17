مصرع فتاة في انهيار عقار بمنطقة العمرانية بالجيزة

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغ يفيد بانهيار عقار خالي من السكان بمنطقة العمرانية.

وبتحرك قوات الأمن والحماية المدنية، تبين أن العقار مكون من 5 طوابق وأدى سقوطه إلى إنهيار 2 بلكونة من العقار المقام أمامه.

وأسفر انهيار العقار عن مصرع فتاة تقيم بعقار مجاور نتيجة سقوط أجزاء من العقار عليها.

وتقوم النيابة والجهات المختصة في لوقت الحالي بالوقوف على سبب إنهيار العقار والبحث عن مصابين أوضحايا تحت الأنقاض في الوقت الحالي.