مصرع سيدة في انهيار عقار بمنطقة كوم الدكة وسط الإسكندرية

لقيت سيدة، في العقد الخامس من العمر، مصرعها، إثر انهيار سقف عقار من الداخل بمنطقة كوم الدكة، وسط الإسكندرية، فيما تقرر إخلاء السكان لحين عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بحي وسط.

انهيار عقار من الداخل

وتلقى اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة العطارين، يفيد بانهيار عقار من الداخل بشارع ابن نباتة بمنطقة كوم الدكة التابع لحي وسط.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة العطارين، رفقة قوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف والأجهزة المعنية في الحي، وتبين وجود حالة وفاة.

كما تلقى السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، إشارة من غرفة عمليات المحافظة، يفيد بانهيار سقف عقار بشارع ابن نباتة بمنطقة كوم الدكة التابع لحي وسط.

وعلى الفور توجهت هدي مهنى، رئيس وحدة كوم الدكة، إلى موقع الحادث، وتبين أن العقار عبارة عن دور أرضي وعدد 2 محل ومن الداخل سكني وعدد 3 طوابق علوية والأدوار العلوية عبارة عن غرف سكنية، والعقار عبارة عن حوائط حاملة وأسقف خشبية.

سقوط سقفي الطابقين الثاني والثالث

بإجراء المعاينة اللازمة تبين سقوط الأسقف من الطابق الثالث والثاني والأول وصولا للطابق الأرضي، وأسفر الحادث عن حالة وفاة لسيدة تدعى أمينة عطية عبد الغني، القاضي، 49 سنة، وتم استخراج الجثمان من تحت الأنقاض، كما تبين أن العقار يقيم به 3 أسر بإجمالي 7 أفراد، وتم عمل إخلاء إداري للسكان لحين عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بحي وسط.

نقل الأسر المتضررة

وتم نقل الأسر المتضررة للإقامة لدى ذويهم، وجار عمل بحث اجتماعي واستكمال المستندات لصرف مساعدات الإعاشة والوفاة وخسائر الممتلكات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق في الحادث.