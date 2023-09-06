تفاصيل انهيار عقار حدائق القبة.. مصرع 2 وإصابة 4 وإخلاء المنازل المجاورة

تواصل أجهزة الحماية المدنية في القاهرة، رفع أنقاض العقار المنهار في حدائق القبة، وقرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار، وصرف إعانات للأسر المتضررة من انهيار العقار.

تأمين سلامة المارة والعقارات

وشدد محافظ القاهرة، على عمل الصلبات والتحفظات اللازمة لتأمين سلامة المارة والعقارات، والتأكيد على رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.

وأكد محافظ القاهرة، أنّ العقار المنهار بـ3 شارع بواقين عوض من شارع الجراج بحي حدائق القبة، مكون من دور أرضي و4 أدوار متكررة أسقف خرسانية، ويقطن بالعقار أسرة واحدة وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين، وجرى نقلهم إلى مستشفى الدمرداش.

إخلاء مؤقت للعقارات المجاورة

وأخلت المحافظة، العقارات المجاورة للعقار المنهار في حدائق القبة بعد سقوط شرفتين من العقار المجاور رقم 1 بواقين عوض المكون من أرضي و5 طوابق، ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين تم نقلهم لمستشفى الدمرداش.