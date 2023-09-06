تفاصيل انهيار عقار حدائق القبة.. «انتداب لجنة هندسية»

كشف حسن سمير محرر الملف القضائي بجريدة «الوطن»، عن آخر تطورات انهيار عقار حدائق القبة، في تمام الخامسة فجر اليوم، والذي أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

أحد الضحايا طبيب كان يتنازله عن قيمة الكشف للمحتاجين

أضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» المذاع عبر قناة «المحور»، أن انهيارالعقار تسبب في وفاة صاحبه وزوجته و نجلهما الدكتور محمود، المشهور بين السكان بنشاطه الخيري وتنازله عن قيمة الكشف للمحتاجين.

أضاف «سمير»: «هناك إجراءات قانونية تمت حول الواقعة، وهي أن النيابة استمعت لعدد من شهود العيان والمصابين وصرحت بدفن الجثث الثلاث وتسليمها لذويهم، وأمرت النيابة بتكليف لجنة هندسية من محافظة القاهرة لإعداد تقرير عن أسباب انهيار العقار، والاستعلام من حي حدائق القبة عما إذا كان العقار صادر له قرار إزالة من عدمه».